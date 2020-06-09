نصائح هامة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار الشرائح .. تعرف عليها
بات لزاماً على جميع مواطني الشعب المصري إتباع العديد من النصائح الهامة التي سوف نستعرضها لكم في السطور التالية من ذلك المقال، وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في المرحلة القادمة بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً عن زيادة أسعار الشرائح.
وجاء ذلك الإعلان من خلال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث كشف الأخير عن أسعار الشرائح الجديدة بالتفصيل في الأيام الماضية، مما قد ينتج عن هذه الشرائح فواتير بقيم مرتفعة في حالة لم يكن المواطن حذراً في التعامل مع الأدوات الكهربائية داخل منزله.
وإليكم الآن أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل ترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار الشرائح:
- يجب عدم ترك الراوتر متصلاً بالكهرباء طوال الوقت بدون داعي وخاصة في الأوقات التي لا يتم استخدامه فيها، نظراً لأن عدم فصله يؤدي إلى زيادة قيمة الاستهلاك الخاص بك.
- لابد عدم وضع شواحن الهواتف بمختلف أنواعها في الكهرباء بدون استخدام، وخاصة وأن ذلك لا يؤثر فقط على فاتورة الكهرباء بل يضعف أيضاً الشواحن بنسبة 15%.
- من الأفضل عدم ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك متصلاً بالكهرباء بدون داعي.
- يجب عدم تشغيل منظم الوقت المتواجد في البوتاجازات بمختلف أنواعها بدون استخدامه.
- لابد من فصل السخان الكهربائي أو الميكرويف عن الكهرباء في حالة عدم الاستخدام.
- يجب فصل غسالة الملابس عن الكهرباء في حالة عدم استخدامها.
- من الأفضل عدم إنارة الأضواء طيلة فترة النهار والاعتماد فقط على ضوء الشمس، إضافة إلى عدم استخدام الإضاءة ليلاً في الأماكن التي لا تجلس فيها داخل منزلك.
- لابد من التقليل من استخدام الفرن أو الميكرويف قدر الإمكان.
- يجب فصل مروحة السقف في أي غرفة لا يجلس بها أحد داخل المنزل.
- من الأفضل عدم الإكثار من استخدام غسالة الملابس، إضافة إلى الاعتماد على الماء البارد في الكثير من الأوقات.
- لابد أن تكون درجة حرارة الفريزر 18 درجة مئوية، أما درجة حرارة الثلاجة تتراوح بين درجتين إلى 3 كحد أدنى.
- عدم استخدام خاصية تجفيف الأطباق تماماً المتوفرة في غسالة الأطباق.