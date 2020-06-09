نصائح هامة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار الشرائح .. تعرف عليها

بات لزاماً على جميع مواطني الشعب المصري إتباع العديد من النصائح الهامة التي سوف نستعرضها لكم في السطور التالية من ذلك المقال، وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في المرحلة القادمة بعدما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً عن زيادة أسعار الشرائح.

وجاء ذلك الإعلان من خلال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث كشف الأخير عن أسعار الشرائح الجديدة بالتفصيل في الأيام الماضية، مما قد ينتج عن هذه الشرائح فواتير بقيم مرتفعة في حالة لم يكن المواطن حذراً في التعامل مع الأدوات الكهربائية داخل منزله.

وإليكم الآن أهم النصائح التي يجب إتباعها من أجل ترشيد الاستهلاك وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بعد زيادة أسعار الشرائح: