وزارة الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 9 يونيو في مصر .. ارتفاع متواصل في أعداد الوفيات

وزارة الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 9 يونيو في مصر .. ارتفاع متواصل في أعداد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي لا يزال انتشاره في مصر مثلما هو الحال في كافة أنحاء العالم في ظل عدم قدرة المؤسسات الطبية على اكتشاف العلاج المناسب له حتى هذه اللحظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي، أن اليوم الثلاثاء قد شهد تعافي 411 حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل ونزل الشباب.

وشدد أيضاً على أن إجمالي عدد المتعافين وصل بالتالي إلى 9786 حالة، وذلك من أصل 11071 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء داخل مصر إلى غاية الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع المتعافين قد عادوا إلى بيوتهم مرة أخرى، مطالباً في الوقت ذاته أي متعافي مر عليه أسبوعين على أقل تقدير بالذهاب إلى أقرب مركز تبرع بالدم تابع لوزارة الصحة والسكان، حتى تساهم البلازما الخاصة به في تعافي الحالات الحرجة المتواجدة في مستشفيات العزل.

وأشار أيضاً إلى أن معدل إصابات الفيروس المستجد اليومية لا تزال في ارتفاع متواصل مثلما كان الوضع تماماً خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث رصدت وزارة الصحة والسكان على مدار آخر 24 ساعة 1385 إصابة جديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 36829 حالة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة سواء في مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة، أو في نزل الشباب بالنسبة إلى الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض، أو حتى بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة والحالات التي لا تعاني من أعراض تماماً التي تم فرض عليها العزل المنزلي.

وأكد أيضاً أن جميع الحالات التي فرض عليها العزل المنزلي يتم إيصال حقيبة المستلزمات الطبية لها بواسطة القوافل الطبية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه يتم الاطمئنان بصفة يومية على جميع هذه الحالات.

على صعيد معدل الوفيات، شدد الدكتور خالد مجاهد على أن المعدل لا يزال مستقراً بعدما تم تسجيل اليوم الثلاثاء 35 حالة وفاة جديدة، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات في مصر حتى هذه اللحظة إلى 1306 حالة وفاة، مؤكداً أن النسبة الأكبر من الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة إضافة إلى كبار السن، ولكن مع تواجد حالات أخرى من بين جميع الفئات العمرية المتبقية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020: