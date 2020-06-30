وزارة التموين تعلن تغيير مواعيد صرف السلع التموينية بداية من غداً الأربعاء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تغيير مواعيد صرف السلع التموينية، والتي من المقرر صرفها بداية من يوم غداً الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 لكافة المواطنين المتواجدين على بطاقة التموين من مختلف منافذ التموين التابعة للوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في ذلك البيان أن مدة عمل منافذ التموين سوف تطول وتصل إلى 12 ساعة على مدار اليوم انطلاقاً من غداً الأربعاء، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في الفترة الماضية ويرجع ذلك إلى رفع الدولة المصرية حظر التجوال على حركة المواطنين.

وأشار أيضاً إلى أن مختلف منافذ التموين سوف تبدأ العمل انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً على أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك بدلاً من أن تبدأ في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة السابعة مساءً.

وشدد الدكتور علي المصيلحي في البيان على أن تعديل هذه المواعيد الخاصة بصرف السلع التموينية سوف تمنح المواطنين فرصة مثالية للصرف بشكل مريح بعد إطالة المدة الزمنية، مما يخفف بدوره من شدة الزحام أمام منافذ التموين إضافة إلى تسهيل العملية بأكملها على حاملي بطاقات التموين.

وأضاف أيضاً أن كل مواطن مصري من مستحقي الدعم يتوجب عليه أن يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان أثناء عملية صرف السلع التموينية، مثل التباعد الاجتماعي إضافة إلى ارتداء الكمامات.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي أن تطبيق هذه التدابير الاحترازية من شأنه أن يحافظ في نهاية المطاف على صحة وسلامة جميع المواطنين بدون أي استثناء على الإطلاق، وخاصة في ظل سعي الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية التي طالبت دول العالم بالتعايش مع الوباء لحين اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب.

على صعيد متصل، حرصت الشركة العامة للجملة إضافة إلى الشركة المصرية للجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية على التأكيد على قيامهما بتسليم كافة السلع التموينية إلى مختلف منافذ التموين على مستوى الجمهورية في الأوقات المحددة، حتى يتمكن كل مواطن من حاملي بطاقات التموين من صرف السلع الخاصة به بصورة طبيعية بداية من يوم غداً الأربعاء.

ويخشى مسؤولو الدولة المصرية من حالات التزاحم الشديدة مع بداية شهر يوليو المقررة غداً، وذلك سواء على منافذ التموين أو حتى على ماكينات الصراف الآلي في ظل بداية عملية صرف السلع التموينية إضافة إلى المعاشات وأيضاً المرتبات.