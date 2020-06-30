الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 30 يونيو في مصر .. إجمالي المتعافين يتخطى 18 ألف

شهدت مصر اليوم الثلاثاء تخطي إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد 18 ألف حالة، وذلك بناءً على البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان من أجل الكشف عن الأعداد الجديدة التي تم تسجيلها سواء بالنسبة إلى المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع نسب التعافي من المرض يرجع بدون أدنى شك إلى المجهودات الهائلة التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الطبي وخاصة الأطقم الطبية في مستشفيات العزل.

وأضاف أيضاً أن جميع مصابي الفيروس المستجد يتلقون أفضل عناية طبية على الإطلاق داخل مستشفيات أو حتى في نزل الشباب تحت إشراف الأطقم الطبية، أما الحالات البسيطة التي يتم فرض عليها العزل المنزلي يتم التواصل معها بصفة مستمرة عبر القوافل الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن القوافل الطبية لا يقتصر دورها فقط على متابعة حالات العزل المنزلي، بل يشمل أيضاً إيصال حقائب المستلزمات الطبية لهذه الحالات مع ضرورة الإشارة إلى أن علاج جميع المصابين في مصر يتم بشكل مجاني دون أن يتحمل أي مواطن تكاليف مادية بناءً على التوجيهات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المواطنين مطالبين بضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، والتي تتمثل في غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية وأيضاً التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن هذه الإجراءات الوقائية تعد هي السلاح الوحيد الذي يمتلك القدرة في الوقت الحالي على مواجهة وباء كورونا، مناشداً في الوقت ذاته المواطنين بضرورة العزل المنزلي على الفور في حالة الشعور بأعراض المرض ثم التواصل مباشرة مع قنوات الاتصال المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح أيضاً أن الزحام الشديد في العاصمة القاهرة جعلها بمثابة أعلى محافظة في مصر يتم فيها تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن وتليها مباشرة في الترتيب محافظة الجيزة للسبب ذاته، مؤكداً أن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء إضافة إلى مرسى مطروح قد حافظت على معدلات الإصابة المنخفضة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020: