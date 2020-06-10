مصدر بالكهرباء: هكذا يمكن حساب الاستهلاك الشهري

أعلن مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، أنه سيتم تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، على شحن العدادات مسبقة الدفع بدءا من 1 يوليو المقبل، والتي تعمل بنظام الفواتير، بدءا من أغسطس “استهلاك شهر يوليو”.

وأوضح المصدر، أنه بالنسبة لآلية شحن رصيد العدادات مسبقة الدفع وكيفية حسابها، فإنه سيتم البدء في احتساب الأسعار الجديدة بدءا من 1 يوليو المقبل، في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه حال وجود رصيد في العداد قبل تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار، فإن هناك نظام إلكتروني، يقوم على أخذ تاريخ حركة الشحن ومقارنتها بموعد التاريخ المحدد للزيادات الجديدة لمعرفة قيمة الشحن، وبالتالي يمكن المحاسبة على المدة التي لم يتم العمل بها في الأسعار الجديدة.

ووفقا لإعلان الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء فإنه سيتم المحاسبة كالتالي:

1- الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات 38 قرش

2- الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلووات 48 قرش

3- الشريحة الثالثة من صفر – 200 كيلووات 65 قرش

4- الشريحة الرابعة من 201 – 350 كيلووات 96 قرش

5- الشريحة الخامسة من 351 – 650 كيلووات 118 قرش

6- الشريحة السادسة من ٦٥١ إلى أقل من ألف كيلووات 118 قرش

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات 145 قرشًا