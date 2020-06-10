حار نهارا معتدل ليلا.. “الأرصاد” تكشف عن حالة الطقس حتى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس اليوم الأربعاء، حار نهارًا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري مائل للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي، على القاهرة 36 – 21، والوجه البحري 35- 21، والسواحل الشمالية 29- 19، وجنوب سيناء 37-26، وشمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 41 درجة نهارًا، و26 و29 درجة ليلاً.

وتتمثل الظواهر الجوية المتوقعة، في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

أما طقس الخميس المقبل، فقالت الهيئة إنه حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة ليلاً، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي، على القاهرة 36 – 26، والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 23، وجنوب سيناء 37 – 26، وشمال وجنوب الصعيد من 38 إلى 42 درجة نهارًا، 28 درجة ليلاً.

وعن طقس الجمعة المقبل، قالت الهيئة إنه شديد الحرارة على كل من القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي، على القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 21، والسواحل الشمالية 30- 21، وجنوب سيناء 38 – 25، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً.