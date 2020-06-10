“الصحة العالمية” تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

قالت المستشارة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مها طلعت، إن مصر لا تزال في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت د. مها طلعت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، إنها لاحظت تعرض عدة دول في الإقليم إلى موجة ثانية من انتشار الفيروس بعد انحسار الموجة الأولى، وبعد قيام تلك الدول بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة، ومثال على ذلك جمهورية إيران التي شهدت زيادة في عدد الإصابات مجددًا.

وأوضحت المستشارة الإقليمية، أنه بالنسبة لمصر، لا تزال في الموجة الأولى ولم يحدث انحسار لأعداد الإصابات حتى الآن، وبعد انتهاء هذه الموجة، قد تحدث موجات أخرى في مصر، مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، والتي يحدث معها زيادة في عدد حالات الإصابة.

وحول كيفية التعامل مع الموجة الثانية حال حدوثها، قالت د. مها، إنه في تعرض مصر لموجة ثانية من انتشار وتفشي كورونا، فيمكن بإتباع الإجراءات الاحترازية المكثفة أن تنحسر مجددًا.