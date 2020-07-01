ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. أحوال الطقس خلال 3 أيام

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. أحوال الطقس خلال 3 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا تتوقع فيه حالة الطقس خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة.

وذكرت الهيئة أن طقس الأربعاء، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36- 24، والسواحل الشمالية 29- 22، جنوب سيناء 37- 25، وشمال الصعيد 36- 25، وجنوب الصعيد 39- 28.

وتوقعت الهيئة أن طقس غدًا الخميس، حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 38- 24، والسواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 39- 29، شمال الصعيد 39- 27، وجنوب الصعيد 40- 28.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 39- 24، السواحل الشمالية 30- 22، وجنوب سيناء 38- 29، وشمال الصعيد 40- 27، وجنوب الصعيد 42- 28.

أما أبرز الظواهر الجوية فتتمثل في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.