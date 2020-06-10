الحكومة تعلن عددا من الإجراءات والتدابير الوقائية داخل المحاكم

كشف مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل المحاكم، تزامناً مع عودة العمل بها.

ونشر مجلس الوزراء فيديو توضيحي للإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الهدف من الفيديو هو تطبيق تلك الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة القضاة والمتقاضين والمحامين والعاملين بالمحاكم، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

وجاء في الفيديو أن تلك الإجراءات الوقائية تمثلت في عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بشكل دوري، للمباني وقاعات الجلسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اقتصار الحضور في قاعات المحاكم على عدد معين، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتباعد في قاعات الجلسات.

وأظهر الفيديو أنه تم التشديد على ارتداء الكمامات للجميع، سواء القضاة أو المحامين أو المتقاضين أو الموظفين، مع قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، بما يكفل منع التكدس، حفاظاً على السلامة العامة للجميع ولمنع انتشار العدوى.