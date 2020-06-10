“إسكان البرلمان” تنظم جلسات حوار مجتمعي لمتضرري محور ترعة الزمر

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، إن وزارة الإسكان أرسلت التقرير الخاص بمحور شارع ترعة الزمر، بناءً على طلب اللجنة عقب زيارتها للموقع قبل عيد الفطر.

وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات، لدراسة التقرير بالتفصيل، والاستماع إلى عدد من المتضررين من الأهالي، للوقوف على كل التفاصيل، بالإضافة إلى استدعاء كل الجهات المعنية، للوصول إلى حلول مرضية وإعلاء قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.

وأضاف أن الوفد البرلماني الذي زار الموقع طلب من المحافظة رُخص العقارات المتضررة، ورسمًا يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم والعمارات المطلة وبعدها عن المسار، وتطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور، واشتراطات البناء للعمارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة، والقيمة السوقية للعقارات في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير، بالوقوف على موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، بالإضافة إلى مبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها، والأسس الموجبة للتعويض، وكيفية تلافي المشكلات الحالية في المراحل المقبلة والبدائل المختلفة، وتحديد المسارات المرورية أسفل الكباري بمنطقة العمرانية، والاحتياطات التي سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور، والعوائق التي واجهت المشروع في المرحلة السابقة، وكذلك الحلول التي تم اتخاذها.