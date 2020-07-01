بشرى سارة للعاملات بالحضانات من “التضامن الاجتماعي”

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريًا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقالت إن ذلك لتضررهن من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت “القباج”، في بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، أنه يتم أيضًا حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، كما تتم دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، الثلاثاء، برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.

وكانت الحكومة فرضت عددًا من الإجراءات الاحترازية في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها غلق بعض الأنشطة مثل الحضانات، وهو ما تخلت عنه بدءًا من أول يوليو الجاري، حيث سمحت للحضانات بعودة الفتح وفقا لعدد من الاشتراطات.

ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، خلال الاجتماع، إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهن من قرار غلق الحضانات.

وشددت مايا مرسي، على ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى العدد الحقيقي للمتضررات من النساء.