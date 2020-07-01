وزير المالية يكشف أسباب فتح اعتماد إضافي للموازنة بـ 80 مليار جنيه

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هدف مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019/2020، بقيمة 80 مليار جنيه، يرجع إلى التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسي؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

وأوضح وزير المالية، أن أحد الأسباب المهمة لفتح الاعتماد الإضافي هو سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسطًا مسددًا من الحكومة وَفقًا لأحكام قانون التأمينات.

وأضاف تعقيبًا على تساؤلات النائب طلعت خليل حول السندات وفوائدها، أن السندات محددة المدة، وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل موعده، وقائلا: عندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لا بد من وضع هامش لاستدعاء السند.

وتابع معيط: من هذا المنطلق وضعنا إجراءً باستدعاء السند كل ثلاثة أشهر، ومعظم الأدوات لا توجد فيها هذه الميزة، وهذا الإجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة، وهذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.