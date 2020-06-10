نظام جديد من وزارة التموين لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين .. تعرف على التفاصيل

باتت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أتم الاستعداد من أجل تقديم كافة خدماتها الحكومية للمواطنين عبر النظام الجديد الرقمي أي الإلكتروني، من أجل تسهيل الأمور على الشعب المصري إضافة إلى تخفيف الضغط على العاملين في الوزارة بمختلف المصالح التابعة لها.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كافة الخدمات الحكومية التي كانت تقدمها الوزارة سوف تتحول خلال المرحلة القادمة إلى خدمات رقمية يمكن الاستفادة منها عبر الإنترنت من المنزل بدون الحاجة إلى زيارة المصلحة الحكومية.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتحويل جميع الخدمات الحكومية بشكل عام إلى خدمات رقمية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل تخفيف العبء على المواطنين الذين ينتظرون لساعات طويلة أمام أبواب المصالح الحكومية من أجل تنفيذ أعمالهم.

وشدد أحمد كمال في حديثه على أن المواطن المصري سوف يكون قادراً على الاستفادة من كل الخدمات التي كانت تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر النظام الإلكتروني الجديد، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاعتماد على النظام الجديد سوف يتم انطلاقاً من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وأضاف أيضاً أن أبرز الخدمات التي يستطيع المواطنون الاستفادة منها إلكترونياً تتمثل في كلاً من: إصدار بطاقة تموين جديدة / استخراج بدل تالف لبطاقة التموين / تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أحمد كمال في تصريحاته أن ذلك النظام الرقمي الجديد سوف يساعد الموظفين التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية على تأدية عملهم بشكل أفضل، نظراً إلى عدم وجود أي تزاحم تماماً أمامهم إضافة إلى عدم الضغط عليهم لعدة ساعات طويلة.

يُذكر أن هذه الخطة التي تحاول الدولة المصرية أن تطبقها تأتي بعد أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد منذ منتصف شهر مارس الماضي، مما جعل الحكومة تفكر ملياً في عملية تغيير نظام تقديم الخدمات للمواطنين خلال السنوات القادمة عوضاً عن النظام التقليدي.