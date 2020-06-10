رئيس الأركان يؤكد جاهزية القوات المسلحة لكافة التحديات والمخاطر

حرص الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الإشادة بمدى الجاهزية التي باتت الهيئة العامة للقوات المسلحة تتمتع بها، وذلك على هامش لقائه اليوم الأربعاء مع بعض القادة إضافة إلى الضباط وأيضاً ضباط الصف والجنود في المنطقة الغربية العسكرية.

وأكد الفريق محمد فريد في ذلك اللقاء أن القوات المسلحة أصبحت تتسم بالقوة الكبيرة خلال المرحلة الحالية، نظراً إلى الأسلحة المتطورة التي باتت تمتلكها على كافة النواحي سواء البحرية أو البرية أو حتى الجوية.

وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الروح القتالية العالية التي بات يمتلكها الجنود تعتبر عاملاً أساسياً في تطور القوات المسلحة، إضافة إلى قدرة هؤلاء الجنود على تنفيذ جميع المهام التي تطلب منهم.

وشدد الفريق محمد فريد في حديثه على أنه حريص على نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إضافة إلى الفريق أول محمد ذكي القائد الأعلى للقوات المسلحة لكل من يتواجد في المنطقة الغربية العسكرية.

وأضاف أيضاً أن المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب القوات المسلحة ورجالها في حماية البوابة الغربية لا مثيل لها على الإطلاق، وذلك من خلال القضاء على جميع العناصر الإرهابية والإجرامية، إضافة إلى ضبط عصابات التهريب وحتى المتسللين.

وأوضح الفريق محمد فريد في اللقاء أن كل ذلك يبرز مدى جاهزية رجال القوات المسلحة من أجل مواجهة كافة التحديات والمخاطر التي يواجهها الأمن القومي المصري في الفترة القادمة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار حماية أرض الوطن وتأمين شعبه والحفاظ على مقدساته من كل معتدي.

وفي ختام اللقاء، استمع الفريق محمد فريد إلى بعض الآراء إضافة إلى الاستفسارات من جانب كافة الحاضرين، مشيداً بالعقلية التي بات رجال الهيئة العامة للقوات المسلحة يمتلكونها من خلال الإدراك الصحيح وفهم كل ما يدور من أحداث لها تأثيرات على أمن الدولة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الفريق محمد فريد في محاولة لرفع معنويات رجال القوات المسلحة، حتى يظلوا صامدين على حدود الوطن للدفاع عن أراضيه مهما كان الثمن.