في إطار التحول الرقمي| “التموين” تتيح 3 خدمات جديدة عبر موقع إدارة دعم مصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأربعاء، إنه في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، نفذت الوزارة استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم.

وأضاف المصيلحي إن تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر، بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك؛ كالنقل من محافظة إلى أخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت توجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين؛ للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

من جانبه، قال مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو مدكور، أنه تمت زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب؛ لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو مَن يقوم بطلب خدماته.

ودعا “مدكور” المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، لافتًا إلى إدخال عشرة ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم الانتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة مطورة لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جار افتتاحها وتشغليها، و٥٠ مركزًا جار تطويرها، فضلاً عن معاينة وإعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتبًا جديدًا لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة أيضًا.

وتوجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الاستخدام.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم التليفون الخاص بهم على الموقع؛ لإمكانية الاستفادة من كل الخدمات التموينية المتاحة، حفاظًا على حقوقهم التموينية.