محافظة كفر الشيخ تسجل 4 حالات وفاة جديدة اليوم بسبب فيروس كورونا

أوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم الأربعاء قد شهد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن الحالات الأربعة كانت جميعاً تتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطقم الطبية في مستشفى العزل الصحي المتواجد في مدينة بلطيم، إلا أن حالتهم الصحية كانت حرجة ولم يتمكن أحد من إنقاذهم في نهاية المطاف.

وأشار أيضاً إلى أن الحالات الأربعة التي توفت اليوم من مناطق مختلفة، حيث كانت 3 حالات منهم تقيم في محافظة كفر الشيخ فيما كانت تقيم الحالة الرابعة في محافظة الغربية، وذلك على النحو التالي:

الحالة الأولى من مدينة كفر الشيخ.

الحالة الثانية من قرية البكاتوش التابعة لقلين.

الحالة الثالثة من مدينة دسوق.

الحالة الرابعة من سمنود التابعة لمحافظة الغربية.

وشدد المصدر على أن مديرية الشؤون الصحية قد أنهت جميع الإجراءات اللازمة بهذه الحالات، والتي تتمثل في تغسيل الجثامين إضافة إلى تكفينها حتى تكون جاهزة من أجل الصلاة عليها.

وأضاف أيضاً أن الجثامين سوف يتم تسليمها إلى الأهالي الخاصة بالحالات ثم دفنها تحت إشراف مسؤولي وزارة الصحة والسكان، نظراً لأن عملية الدفن من المستحيل أن تتم إلا في حالة إتباع بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع وفيات فيروس كورونا.

وتسير الدولة المصرية بكافة محافظاتها في اتجاه تصاعدي من حيث تسجيل الأعداد الجديدة اليومية سواء للمصابين أو حتى الوفيات بسبب الفيروس المستجد، ويأتي ذلك تزامناً مع اتجاه الحكومة المصرية لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين إضافة إلى إعادة معظم أنشطة الحياة مرة أخرى بشكل تدريجي.

ومن المؤكد أن حالة الخوف ليست كبيرة على الإطلاق في الشارع المصري، نظراً لأن معدل الإصابات اليومية لم يصل حتى هذه اللحظة إلى 2000 حالة، وخاصة في ظل التزام شريحة كبيرة جداً من المواطنين بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان من أجل محاولة الحد من انتشار ذلك الوباء على مستوى الجمهورية، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس المرعب الذي عاشه العالم بأكمله قريباً.