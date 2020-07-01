وتعود صباح الجمعة.. انقطاع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق القاهرة

تنقطع المياه عن مناطق “الروضة والمنيل”، بالكامل، وتضعف عن منطقة القصر العينى، من الساعة 10 مساء غد الخميس، وحتى 8 صباح يوم الجمعة التالي.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، الأربعاء، إن قطع الخدمة بسبب أعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق بمنطقة الروضة وربط خطوط المياه أقطار 800 مم وكذلك 400 مم المغذيان لمنطقة الروضة.

ودعت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ولفتت الشركة إلى أنه يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.