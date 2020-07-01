انطلاقا من أوروبا.. “مصر للطيران” تبدأ خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها

وضعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط.

وقال رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين، إن الشركة خلال الأسبوع الأول تبدأ في تسيير رحلاتها إلى ١٣ نقطة بقارة أوروبا، هي: (أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، ميلانو، لندن، فرانكفورت، ميونخ، برلين، فيينا، إسطنبول)، وستتم إضافة رحلات إلى كل من: (برشلونة، كوبنهاجن، جنيف، مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة إفريقيا؛ هي: (أديس أبابا، جوبا، تونس).

وأضاف: “سيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط؛ هي: (دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية؛ وهي: (واشنطن، نيويورك، تورونتو)، بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين، اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان”.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للركاب معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com، أو مركز الاتصالات، أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.