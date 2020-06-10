الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 10 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 38 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث استمر ارتفاع أعداد المصابين إضافة إلى الوفيات وهو نفس الوضع أيضاً بالنسبة إلى معدل المتعافين من المرض.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي، أن اليوم قد شهد تسجيل 1455 إصابة جديدة بالفيروس المستجد داخل مصر، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المصابين إلى 38284 حالة حتى هذه اللحظة.

وأشار أيضاً إلى أن معدل الوفيات لا يزال مستقراً بعدما تم تسجيل اليوم 36 حالة وفاة جديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1342 حالة وفاة، مع الإشارة إلى أن النسبة الأكبر منهم ضمن فئات كبار السن إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة بسبب ضعف قدرة الجهاز المناعي الخاص بهذه الفئات على وجه التحديد.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الأربعاء قد شهد خروج 503 حالة من مستشفيات العزل ونزل الشباب بعدما تعافت بشكل كامل من المرض، وبالتالي وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 10289 حالة، وذلك من أصل 11583 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن جميع الحالات المصابة إلى غاية الآن تخضع إلى أفضل رعاية ممكنة من الناحية الطبية تحت إشراف الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل ونزل الشباب، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن محافظة القاهرة تظل في صدارة المحافظات الأكثر تسجيلاً لإصابات بفيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية حتى الآن، ومن ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة في المرتبة الثانية ثم محافظة القليوبية.

وشدد أيضاً على أن محافظة البحر الأحمر لا تزال مستمرة في تسجيل حالات قليلة جداً مقارنة بجميع المحافظات الأخرى، ومن ثم تليها كلاً من محافظة مرسى مطروح إضافة إلى محافظة جنوب سيناء، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى حالة الالتزام الكبيرة من جانب المواطنين هناك بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وتمنى الدكتور خالد مجاهد في البيان أن يلتزم جميع مواطني الشعب المصري بهذه الإجراءات الوقائية في كل محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق، نظراً لأن ذلك يعتبر هو السلاح الوحيد حالياً من أجل مواجهة ذلك الوباء وعدم منحه الفرصة لكي ينتشر بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020: