وزيرة الصحة تستعرض آخر مستجدات كورونا خلال اجتماع الحكومة اليوم

شهد اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو، والذي تم فيه مناقشة خطة الدولة المصرية من أجل عودة معظم أنشطة الحياة بداية من منتصف شهر يونيو الجاري رغم استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باستعراض آخر تطورات ومستجدات الفيروس المستجد في مصر على هامش ذلك الاجتماع، حيث تحدثت عن العديد من الملفات مثل بروتوكولات علاج فيروس كورونا إضافة إلى مدى جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال المصابين.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع أن بروتوكول علاج الفيروس المستجد قد تم إصدار منه 3 تحديثات حتى هذه اللحظة، كما تم إرفاق دليل شامل معه به كافة التفاصيل والإجراءات حول كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالمرض أو حتى المشتبه في إصابتها.

وأشارت أيضاً إلى أن وزارة الصحة السكان بذلت خلال الآونة الأخيرة مجهودات هائلة من أجل محاولة تطوير كافة مستشفيات العزل، إضافة إلى زيادة عدد المستشفيات القادرة على استقبال الحالات المصابة بكورونا، حتى يكون النظام الصحي المصري قادراً على استيعاب تزايد أعداد الإصابات بصفة يومية مثلما كان الوضع تماماً في الأسابيع القليلة الماضية.

وشددت الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع على أن القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان تبذل بدورها مجهودات كبيرة من أجل ضمان توصيل حقائب المستلزمات الطبية إلى كافة المصابين الذين تم فرض العزل المنزلي عليهم.

وأضافت أيضاً أن الغرفة المركزية للعمليات قد تطورت بشكل ملحوظ للغاية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وخاصة بعدما تم الربط بين كافة الجهات المعنية عبر نظام رقمي حديث من أجل تسهيل عملية التعرف على أعداد المصابين يومياً في كل محافظة على حدى.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في حديثها أن وزارة الصحة والسكان قامت بمراجعة كل التفاصيل الصغيرة منها والكبيرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بخصوص الإجراءات المقرر إتباعها خلال امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة الجميع في نهاية المطاف.