مجلس الوزراء يوافق على ملف إنشاء الجامعات الأهلية بهدف تقليل الاغتراب

أعلن مجلس الوزراء المصري بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 عن الموافقة على ملف إنشاء الجامعات الأهلية في بعض محافظات الجمهورية، وذلك رداً على المبادرة التي تقدمت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة الماضية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ملف إنشاء الجامعات الأهلية، يأتي من أجل تقليل الاغتراب في المقام الأول إضافة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي داخل مصر.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الملف يتضمن إنشاء 4 جامعات أهلية، حيث تتوزع على النحو التالي:

جامعة الجلالة الأهلية على أن يكون مقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس. جامعة المنصورة الجديدة الأهلية على أن يكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة. جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية على أن يكون مقرها في مدن رأس سدر إضافة إلى شرم الشيخ وأيضاً الطور. جامعة العلمين الدولية الأهلية على أن يكون مقرها مدينة العلمين الجديدة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت في وقت سابق أن إنشاء هذه الجامعات الأهلية سوف يساهم كثيراً في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بعد الشراكة مع هذه الجامعات الدولية ذات المستوى الرفيع.

ولا تعتبر هذه الخطوة مفاجئة كثيراً من جانب الحكومة المصرية التي أظهرت طيلة الفترة الماضية مدى رغبتها بشكل جدي في تطوير كافة القطاعات داخل الدولة مهما كانت هوية هذه القطاعات، وذلك بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي نجح في إعادة هيبة الوطن خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشهد مصر في الوقت الحالي تغيرات كثيرة إيجابية على كافة المستويات، وهو الأمر الذي بات معتاداً خلال عهد فخامة الرئيس السيسي الذي أثبت يوماً بعد يوم مدى جدارته بتولي حكم البلاد، علماً بأن ذلك قد ساهم في منح الدولة المصرية حالة من الاستقرار والأمان بعد سنوات ماضية شهدت بعض التقلبات نتيجة الوضع السياسي المضطرب في عام 2011 إلى غاية نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ويأمل الشارع المصري بأكمله في استمرار عمل كافة مؤسسات الدولة يداً واحدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتطور في العديد من المجالات خلال المرحلة القادمة، علماً بأن كل ذلك سوف يعود بالنفع بدون أدنى شك على الأجيال القادمة التي سيكون عليها عبء المحافظة على ما وصلت إليه الدولة من تقدم ورخاء لا مثيل له على الإطلاق.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد افتتح قبل يومين من الآن عدد كبير من المشروعات القومية الجديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقد أشرف على هذه المشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أبهرت العالم بأكمله من خلال جودة المشاريع التي تم تنفيذها حتى الآن في انتظار المزيد في السنوات المقبلة.