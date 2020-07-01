بيان هام من مفتي الجمهورية تعليقاً على أزمة ملف سد النهضة

أصدر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لهيئات الإفتاء حول العالم اليوم الأربعاء بياناً رسمياً في غاية الأهمية، حيث قام به بالتعليق على كافة التفاصيل الخاصة بأزمة ملف سد النهضة إضافة إلى استمرار تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات، وما قد يسفر عن ذلك من عدم استقرار في المنطقة بأكملها نتيجة أمن مصر المائي.

ويأتي ذلك البيان من أجل محاولة الضغط على المجتمع الدولي بهدف التدخل وضمان التوصل إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف المعنية، نظراً لأن الحل الوحيد المتبقي أمام الدولة المصرية بخلاف ذلك هو الحل العسكري أي الدخول في حرب عسكرية رفقة السودان ضد إثيوبيا من أجل الحفاظ على الحقوق المائية في نهر النيل.

وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر عن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الأربعاء: