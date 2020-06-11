المتحدث باسم الرئاسة: خطة لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران

استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الاجتماع استعرض عدة أمور تشغل المواطنين.

وقال السفير بسام راضي، في تصريحات لـ”التليفزيون المصري”، إن الاجتماع شهد استعراضا كاملا لآخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تطرق إلى امتحانات الثانوية العامة، حيث وجه الرئيس السيسي بمتابعة الأمر بشكل يحافظ على طلاب الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارات الصحة والداخلية والتعليم قدموا خطة شاملة لتأمين الطلاب وصلت قيمتها إلى مليار جنيه.

وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي وجه بأهمية الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك حرص شديد على اتباع إجراءات السلامة في امتحانات الثانوية العامة.

وقال “راضي”، إن كل دولة تطبق النموذج الملائم لظروفها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تشابه ظروف مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل.

وأضاف أن الرئيس السيسي تناول في الاجتماع عودة النشاط الرياضي بما يحافظ على صحة المصريين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة.

وأكد “راضى”، أن هناك خطة تدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات لم تطبق تسعيرة الدولة فيما يخص تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على حلول بديلة لمواجهة هذا الأمر، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمستشفيات في علاج مصابي كورونا.

وفي الاجتماع استعرض وزير التربية والتعليمالدكتور طارق شوقي، الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة، وذلك من خلال نحو 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات.

كما اطلع الرئيس السيسي من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ولاسيما من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلًا عن التحديات التي تواجه الحكومة والدعم المطلوب في هذا الإطار.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، الموقف الحالي من نسب الإصابة بكورونا على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن تزايد أعداد الإصابة لا يزال في الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين، مؤكدةً استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي.

كما أشارت الوزيرة إلى أهم ملامح تعامل الوزارة خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار كورونا، لا سيما من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذي أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج، إلى جانب التوسع في المعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، عرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع، جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، سواء فيما يتعلق بالكشف أو العلاج أو العزل، بما فيها تجربة إقامة مستشفى ميداني تابع لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي، بالتعاون مع إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى دور الجامعات ومراكز البحث العلمي لإجراء التجارب الإكلينيكية المتطورة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا.

كما عرض الوزير الإجراءات الاحترازية التي سيتم إتباعها أثناء إجراء الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات، سواء النظرية أو العملية أو الشفوية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرض مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، تمهيدًا لعودة الأنشطة المختلفة تدريجيًا في مختلف القطاعات بالدولة، فضلًا عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادة نحو 30 ألف مواطن حتى الآن.