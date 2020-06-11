“التنمية المحلية” تكشف عن 8 إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

كشف مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، عن أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة تجاوزت شهرين حتى الآن.

وأضاف “قاسم”، أن الوزارة تتابع للأسبوع العاشر على التوالي، إجراءات مكافحة فيروس كورونا داخل ديوان الوزارة والمحافظات، والأحياء والوحدات المحلية، ومن تلك الإجراءات الوقائية ما يلي:

– متابعة غلق المقاهي والكافيهات وسناتر الدروس الخصوصية، ومحلات ألعاب “البلاى ستيشن”.

– عدم السماح بدخول أي شخص مبنى الوزارة والمحافظات والأحياء، إلا بارتداء الكمامة.

– الاهتمام بتركيب بوابات التعقيم الالكترونية على المداخل الرئيسية للمباني.

– الحفاظ على المسافات الآمنة والبعد الاجتماعي.

– استمرار إجراءات التعقيم والتطهير لديوان الوزارة، وكل المباني التابعة لها.

– التركيز على تعقيم المصاعد ووسائل نقل العاملين باستمرار.

– الكشف المستمر على العاملين والمترددين على المباني التابعة للوزارة، باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

– التنبيه على المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الموظفين للكمامات، ومنع دخول أي أشخاص غير ملتزمين بالقرار.