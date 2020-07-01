الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 1 يوليو 2020 .. إجمالي الوفيات يتجاوز 3 آلاف

لا يزال فيروس كورونا المستجد مستمراً في الانتشار والتفشي داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق، ولكن مع اختلاف النسب والأرقام بين كل محافظة وأخرى بناءً على البيانات الرسمية الصادرة يومياً من جانب وزارة الصحة والسكان.

وحرصت وزارة الصحة والسكان على إصدار هذه البيانات منذ بداية انتشار الوباء داخل مصر حتى هذه اللحظة، حتى يكون المواطن المصري على دراية كافية بآخر تطورات أزمة تفشي وانتشار الفيروس المستجد في كافة أنحاء البلاد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في البيان الرسمي الصادر عن اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، أن جميع العاملين في القطاع الطبي داخل مصر يستمرون في بذل أقصى مجهود ممكن من أجل مكافحة ذلك الوباء ومحاولة القضاء عليه نهائياً.

وأشار أيضاً إلى أن القضاء على فيروس كورونا يعتبر أمراً وارداً في حالة استمرار تتبع المخالطين للحالات القديمة من أجل وقف انتشار المرض، إضافة إلى الالتزام الصارم من جانب جميع المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار إضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن هذه الإجراءات والتدابير السابقة لن تقضى على الفيروس بدون أدنى شك في ظل عدم وجود لقاح طبي أو علاج فعال قادر على ذلك حتى الآن، إلا أنها تستطيع على الأقل التخفيف من حدة انتشار المرض بين الناس، إضافة إلى ضمان عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها.

وأوضح أيضاً أن الزحام وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية يعد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في مصر في الآونة الأخيرة، وخاصة على مستوى العاصمة القاهرة التي سجلت أعلى المعدلات مقارنة بجميع المحافظات الأخرى وتليها مباشرة محافظة الجيزة، فيما يختلف الوضع كثيراً في محافظات أخرى سجلت معدلات قليلة جداً مثل مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع مرضى كورونا في مصر يلقون الرعاية الطبية الشاملة المجانية سواء في مستشفيات العزل ونزل الشباب أو حتى بالنسبة إلى حالات العزل المنزلي، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع المصابين لضمان السيطرة على انتشار الوباء.

وأكد أيضاً أن جميع حالات العزل المنزلي يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية لها عبر مختلف القوافل الطبية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، كما يتم التواصل معهم بصفة مستمرة لحين شفائهم من المرض.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020: