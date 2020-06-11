الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددا من القرارات الجمهورية، منها القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 253 لسنة 2020م، والذي يقضي بندب نائب رئيس محكمة النقض، القاضي نجاح أحمد محمد موسى للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم 254 لسنة 2020م، بندب عدد من القضاة للعمل مساعدين لوزير العدل.