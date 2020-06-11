بينها مواعيد الحظر وعودة الأنشطة.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة كورونا اليوم

يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لبحث عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكذلك إجراءات التعايش خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بتعديل مواعيد حظر التجول.

وكشف رئيس الوزراء في تصريح سابق، بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة، اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال د. مدبولي: إنه اعتبارًا من منتصف شهر يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات الوقائية، بحيث تضمن سلامة المواطنين.