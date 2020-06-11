ترقبا لاجتماع الحكومة اليوم… توقعات بعودة حركة الطيران وفتح المطاعم والمقاهي

توقع الإعلامي أحمد موسى، إصدار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات جديدة، اليوم الخميس، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقال “موسى” خلال برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه يتوقع أن تعلن الحكومة تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأضاف أن أعداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ثابتة، والحالات الحرجة بات عددها أقل والمتعافون يتزايد عددهم والوضع أكثر طمأنينة واستقرار، متوقعا عودة الطيران الدولي وفتح المطاعم والمقاهي ولكن بدون تداول الشيشة.

وعن ساعات حظر التقول قال “موسى”، إن عدد ساعات الحظر ستقل عن الوقت الحالي، وربما بداية الحظر تكون من الساعة 10 أو 11 مساءً بدلا من الثامنة مساءً.