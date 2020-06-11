تبدأ الأحد.. تعرف على المواعيد الجديدة لحظر التجول

أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عن تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا بشكل يومي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، حيث أكد “هيكل”، أن هذا القرار يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد حظر التجول واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في مختلف قطاعات الدولة، اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وكشف د. مدبولي عن أنه اعتبارًا من منتصف شهر يونيو سيتم العمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكنه سيتم أخذ بعض الوقت لإتمام ذلك الأمر، من حيث دراسة الآليات والتوقيت المناسب، والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين.