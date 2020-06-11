بعد قرار فتح المساجد بها… تعرف على المحافظات الأقل تسجيلا لإصابات كورونا

بعد قرار فتح المساجد بها… تعرف على المحافظات الأقل تسجيلا لإصابات كورونا

أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، بدء فتح دور العبادة في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية شهر يوليو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة وتقييم الموقف أولًا بأول.

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.

ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن محافظات البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء، هي الأقل تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة في منتصف شهر فبراير الماضي.

وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قائمة المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، مسجلة أعلى معدل إصابات حتى الآن بنحو 50% من إجمالي عدد الإصابات.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، 38284 حالة من بينهم 10289 حالة تم شفاؤها، وغادرت من مستشفيات العزل، فيما توفي 1342 حالة.