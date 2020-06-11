بـ 9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتماعها، اليوم الخميس، في مقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف حالات الإصابة والتعافي، كما تم استعراض خطط الوزارات المختلفة للفتح التدريجي وفق تطورات الوضع الصحي في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن الحكومة أقرت الآتي:

– تعديل مواعيد حظر حركة المواطنين لتبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو.

– وقف حركة جميع وسائل النقل العام وفق مواعيد حظر التجول.

– مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة إضافية، لينتهي العمل بها في الساعة 6 مساءً بدلاً من 5 مساءً طوال نفس الفترة.

– استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الجاري.

– استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، لتقليل فرص الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم، وفق ما تقتضيه ظروف العمل داخل وزارته.

– السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، بداية من يوم 15 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.

– دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين بإتباع إجراءات السلامة والوقاية في حالة الفتح، مع إعادة تقييم الموقف أولاً بأول.

– بدء حركة السياحة الوافدة وعودة حركة الطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية من أول شهر يوليو المقبل، والمحافظات المقرر تلقيها للسياحة هي محافظات “جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح”.

– إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها.