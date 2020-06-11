أبرزها مواعيد الحظر الجديدة وفتح المساجد.. 6 قرارات حكومية للتعايش مع “كورونا”

أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

وجاءت أهم القرارات الحكومية على النحو التالي:

– تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا يوميا اعتبارًا من الأحد المقبل.

– بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

– استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات خلال الفترة المقبلة.

– إعادة حركة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية بداية من أول يوليو.

– بدء استلام اشتراكات الأندية الرياضية اعتبارا من 15 حتى 30 يونيو.

– مد عمل المحلات لمدة ساعة يوميًا، لتكون حتى الساعة 6 مساءً بدلا من الساعة 5 مساءً.