بينها القاهرة.. 5 محافظات ستُحرم من فتح دور العبادة أول يوليو

بينها القاهرة.. 5 محافظات ستُحرم من فتح دور العبادة أول يوليو

أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أنه تقرر بدء فتح دور العبادة في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا بداية من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع تقييم الموقف أولًا بأول.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن المحافظات الـ5 الأعلى في تسجيلا للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتم فتح دور العبادة فيها خلال هذه المرحلة، هي (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية).

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد حظر التجول واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في مختلف قطاعات الدولة، اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وكشف د. مدبولي عن أنه اعتبارًا من منتصف شهر يونيو سيتم العمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكنه سيتم أخذ بعض الوقت لإتمام ذلك الأمر، من حيث دراسة الآليات والتوقيت المناسب، والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين.