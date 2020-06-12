أهالي متوفى بكورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر

أعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، تعرض أحد الأطباء في المستشفى إلى اعتداءٍ مروع من قبل أهل مريض تُوفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال مدير المستشفى إنه حضر ونائبه التحقيق مع الطبيب، الذي يستمر منذ عصر مساء أمس الخميس، حيث لم يجر إطلاق سراح الطبيب حتى هذه اللحظة، بسبب بلاغٍ كيدي من أهل المريض المتوفى.

وتعد حادثة الاعتداء على الأطباء، حادثة متكررة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد مستشفى بنها التعليمي الاعتداء على طاقم طبي من قبل مجموعة من أهالي مريض مصاب بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك استمر الطاقم الطبي في تقديم الخدمة الصحية بعدها بيوم واحد.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وتابع مجاهد أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.