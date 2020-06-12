وقف عقود الزواج لمدة عام.. الحكومة تحسم الجدل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وأثير في صفحات التواصل الاجتماعي، عن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، والذي أكد فيه تواصله مع وزارة العدل، المعنية بهذا الأمر والتي نفته، وشددت على أنه لم يصدر أي قرار تخضع هذا الأمر، وأن المأذونين في كل محافظات مصر يمارسون عملهم بشكل طبيعي من خلال عقد القران في مكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط التزاما بقرار منع التجمعات، إلى جانب أنهم يتخذون كل التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل تماشيا مع قرار حظر التجوال.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيا بدأ تطبيقه من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، وهي إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، عبارة عن وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وهذا من أجل الحفاظ على حقوق كافة أطراف العقد، وتتمثل المرحلة الثانية في ربط الأحوال المدنية الوثائق إلكترونيا، حتى يتمكن الزوج أو الزوجة من أن يتوجهوا إلى الأحوال المدنية ويحصلون على نسخ من الوثيقة مثل شهادات الميلاد.

وأهابت وزارة العدل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة والتي تتداول، مشددا على وجوب أن يرجع المواطنين إلى المصادر الرسمية والجهات المسؤولة بالوزارة والمعنية، مرفقا رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل من أجل وضع أي استفسارات (www.jp.gov.eg).‏