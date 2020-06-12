الطقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

الطقس اليوم.. أعلن مركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر أن نماذج التنبؤ بالأمطار، توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأكد المركز أن من المحتمل سقوط أمطار على أقصى السواحل الشمالية الغربية، مساء اليوم، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، غدا السبت، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على سيناء، الأحد المقبل.

وكانت الأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل طقس اليوم الجمعة 12 يونيو 2020 في مصر، حيث يسود محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أن الطقس على شمال وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت الهيئة إنها سجلت على القاهرة 37 درجة، والإسكندرية 33، وشرم الشيخ 39، والغردقة 38، ودمنهور 34 درجة مئوية، والوجه البحري 36 والسواحل الشمالية 30، وجنوب سيناء 38، وشمال وجنوب الصعيد من 42 درجة نهارًا، 29 درجة ليلاً.

ومن جانبها، وجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر.