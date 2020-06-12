ممرضة وأم لطفلين.. أول حالة وفاة في الأطقم الطبية بالسويس بكورونا

سجلت ممرضة في السويس أول حالة وفاة في المحافظة من الأطقم الطبية بوفاتها اليوم في مستشفى السويس العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وتم نقل جثمان الممرضة إلى مشرحة السويس، إلى جانب الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية من أجل تفادي العدوى.

الممرضة تدعى فوقية شوقي، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، وقال مصدر طبي هناك، إن التحاليل المعملية أثبتت إصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل عدة أيام عدة، وأنه بناء على حالة الممرضة الصحية تم حجزها في قسم العزل في المستشفى.

وأشار المصدر إلى تدهور الحالة الصحية للمرضة في الساعات الأخيرة، وأكد عدم استجابتها للعلاج، وعليه توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا.

وتابع زملاء الممرضة أنها في عقدها الرابع وأم لطفلين، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة وبشكل خاص مع الأطباء، متحدثين عن تفاني الممرضة المتوفاة في العمل وتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

أما مديرية صحة السويس فقد أشارت في بيان لها اليوم الجمعة، إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في السويس إلى 650 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 131 في المستشفيات وكذلك العزل المنزلي.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الخميس عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وتابع مجاهد أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.