الحكومة تكشف حقيقة انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما جرى ترديده عبر بعض المواقع الإلكترونية، وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، غير صحيح، وأنه لا أساس له من الصحة.

وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت أن تلك الأنباء المتداولة على المواقع لا أساس لها من الصحة، وأن المستشفيات الخاصة لم تنسحب من علاج مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات الخاصة مستمرة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وذلك تحت الشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان سلامة كل الموجودين في هذه المستشفيات.

وأكدت الوزارة أنها تنسق دائما مع المستشفيات الخاصة، من أجل التأكد من توفير كل الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة انتشار الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص عدد من المستشفيات من أجل التعامل مع حالات الإصابة بكورونا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا جانب مستشفيات العزل وصل إلى نحو 340 مستشفى، تضم 35 ألفا و152 سريرا بالأقسام الداخلية، فضلًا عن 3 آلاف و539 سرير رعاية مركزة، إلى جانب نحو 643 جهاز X RAY، و125 جهاز CT، وألففين و218 جهاز تنفس صناعي.

وأكدت أنه جارٍ تجهيز نحو 36 مستشفى من أجل التعامل مع مصابي فيروس كورونا، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69 ألفا و70 سريرا، موضحة أن هناك نحو 5 آلاف و13 وحدة رعاية أساسية مسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية الموجودين داخل العزل المنزلي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وكذا التواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من المعلومات قبل نشرها، وخصوصا التي لا تستند إلى أي حقائق، ومن شأنها إثارة البلبلة والرأي العام.