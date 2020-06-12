برلماني يوجه بيان عاجل لبناء مستشفيات ميدانية لمواجهة زيادة إصابات كورونا

بيان عاجل تقدم به النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وخاص بما نُفذ من بناء مستشفيات ميدانية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بالإضافة إلى استقبال حالات الإصابة وتوفير أماكن عزل لعلاج الحالات الضرورية، لاسيما وأن عدد الحالات المصابة ارتفع خلال الأيام الماضية، إذ تتخطى الحالات المسجلة 1000 إصابة بشكل يومي، كذلك عدد الوفيات جراء الفيروس حسب بيانات وزارة الصحة والسكان، وإعلانهم أن هذه الأونة تعتبر فترة الذروة.

وأشار عبدالغني أن بيانه العاجل يتزامن مع زيادة الضغط على مستشفيات العامة الحكومية منها وكذلك الجامعية، غير أن تكاليف مستشفيات القطاع الخاص مرتفعة كما أنها في الفترة الأخيرة رفضت أن تلتزم بما قررته وزارة الصحة من تسعيرة استقبال حالات كورونا، بالإضافة إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات من أجل مواجهة زيادة أعداد الإصابات، من بينها إدخال 320 مستشفى جديد للخدمة، ليشير إلى أن نسبة الإشغال في لمستشفيات المخصصة للفرز والعزل الجزئي وصلت إلى 17%، متابعا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء ذكر أنه سوف تكون هناك مستشفيات ميدانية إذا زادت أعداد إصابات كورونا عن الطاقة القصوى لهذه المستشفيات المخصصة.

والنائب البرلماني وجه طلب إلى وزارة الصحة من أجل معرفة الموقف التنفيذي لإقامة مستشفيات ميدانية، وأماكن ومحافظات إقامتها، بالإضافة إلى التوقيت الزمني حتى تنتهي الوزارة من إقامة تلك المستشفيات الميدانية، مطالبا كذلك بمعرفة مدي جاهزية تلك المستشفيات بالأدوات والأجهزة والطواقم الطبية، والقدرة الاستيعابية لها من أجل أن تستقبل حالات الإصابة الطارئة والعزل والتعامل معها، لالإضافة إلى ضرورة معرفة أسباب التأخر في إقامة تلك المستشفيات، لاسيما وأن الوصول لحالة الذروة كان متوقعا كما أعلنت وزيرة الصحة استعدادها لكل السيناريوهات المحتملة لتفشي كورونا.