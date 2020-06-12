الأهالي اكتشفوا قبل الدفن.. “الصحة” تفتح تحقيقا في تبديل جثث متوفين بكورونا في الغربية

فتح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تحقيقا في الواقعة المرصودة بتبادل بين جثة رجل من قرية من قرى كفر الزيات وسيدة من مدينة المحلة توفيا متأثرين بفيروس كورونا المستجد في مسشتفى عزل كفر الزيات.

اكتشاف الأمر تم بعد استلام أهالي كل متوفى للجثة ذويه، وأشار حميدة إلى أنه تم تدارك الخطأ في أقل وقت ممكن، كما أمر بفتح التحقيق في تلك الواقعة، مؤكجا اشتراط مديرية الصحة حضور أحد أقارب المتوفى في أثناء أعمال الغسل والكفن للمتوفين بفيروس كورونا، مضيفا أن الجثة توضع داخل الكيس بمعرفتهم، إذ أن الكفن يتم بطريقة لا يفتح بعدها وذلك اتباعا للإجراءات الوقائية في عدم نقل المرض.

وقال أحد أهالي المتوفى، محمد 72 سنة من كفر الزيات إنهم اكتشفوا الأمر حينما أخرجوا الجثة من التابوت ووجدوا أن مواصفاتها مختلفة عن جثة ذويهم، ومضيفا أن مسؤولين من الصحة تواصلوا معهم قبل أن يشرعوا في دفن الجثة في المقابر، وعليه رجعوا مرة ثانية إلى المستشفى، وبعدها تسلموا جثة ذويهم وتم الدفن في مقابر العائلة.

وتحدث أشرف، نجل المتوفية هدى، عن واقعة الاكتشاف أنها اتضحت حينما استلموا الجثة ووجدوا معالم الجسد ليست لوالدته، وفي الحين طلب الكشف عن وجهها من أجل أن يتأكد ووجدوا أن الجثة لرجل، وفي الحال تواصلوا مع إدارة مستشفى عزل كفر، وتم تدارك الخطأ واتضح أن جثة الرجل المتوفى من كفر الزيات.

ومصادر مسؤولة في مديرية الصحة بالغربية، قالت إن الخطأ تسبب فيه عامل المشرحة لعدم التزامه بالإجراءات المتبعة، إذ أنه مقرر وجوب حضور أهل المتوفى في أثناء تغسيل وتكفين جثة ذويهم، وهذا ما غفل عنه العامل غير أن ذوي المتوفى من كفر الزيات قد جاءووا بسيارة نقل موتى وليست سيارة إسعاف، واستلموا الجثة وكانوا في طريقهم إلى المقابر دون أن يتأكدوا أن الجثة لقريبهم.

وقد تم بعد ذلك تدارك الأمر وتسلمت كل عائلة جثة ذويها.