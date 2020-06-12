“الصحة” تشعل النار في تابوت متوفية بسبب كورونا بعد الدفن

أشعل فريق مكافحة العدوى بإدارة صحة الغربية “ثان المحلة” النار في تابوت سيدة توفيت متأثرة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك في مقابر الششتاوي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وحدث ذلك اليوم الجمعة، بعد دفن السيدة اتباعا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل تأمين حياة باقي المواطنين.

ومن جهته، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، تعليمات إلى الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة الصحة “ثان المحلة”، بالتنسيق مع الدكتور فتحي فايد، مدير العلاج الحر، بأن يتم دفن جثة السيدة بعد استلامها من عزل مستشفي كفر الزيات، ثم يشعلوا النيران في التابوت الخشبي من أجل منع تفشي عدوى فيروس كورونا، مشددا على التأكد من سلامة المخالطين لجثة السيدة وقت الدفن في مقابر عائلتها.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الخميس عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وتابع مجاهد أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.