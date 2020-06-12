نائب رئيس اللجنة العلمية تكشف عن سلالتين لكورونا في مصر.. وشروط بلازما المتعافين

سلالتان من فيروس كورونا المستجد موجودتان في مصر، كشفت عنهم الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، موضحة أنه جرى تحديدهما من خلال الاختبارات التي يخضع لها المصابين بالفيروس من أجل التأكد من إصابتهم بعدوى كورونا.

ومصابو السلالة الأولى يختلفوا عن مصابي السلالة الثانية في طريقة ظهور الأعراض والمضاعفات وشدة الفيروس ومدى تأثيره على الإنسان.

وأوضحت العسال، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تبتدأ التجارب على عقار “ريمديسيفير” بعد أن تصل الدفعة الأولى من الدواء، لتتابع بأن زيادة عدد المصابين هو أكثر ما يثير القلق، مشيرة إلى أن التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد، إذ أن عدم الالتزام يتسبب في زيادة العبء على القطاع الصحي في تعامله مع العدد الكبير المرصود من المصابين.

وأكدت أن قلة أعداد المصابين مرتبطة بالتزام الناس بالتحذيرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية دون إخلال بها.

وعن عقار أفيجان الياباني، قالت العسال إنه خضع لعدد من التجارب في مصر، وأنهم في انتظار أن تنتهي الدراسة الكاملة له حتى يمكن تحديد مدى إمكانية أن يستخدم على المرضى من جديد.

وعن معالم التعافي، قالت إنه يُعرف بتحسن الأعراض واستقرار درجة حرارة الجسم وإحساسه العام بأن حالته تتحسن، مع عدم ظهور أعراض أخرى، وإذا اجتمعت هذه العلامات فإن الإنسان يكون قد تعافى.

أما المريض الذي تظهر عليه أعراض طفيفة فإنه يكون في عداد المتعافين بعد أن تمر 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض، مع وجود شرط عدم ظهور أي أعراض من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وعن إعطاء مصابي كورونا بلازما المتعافين، قالت العسال إن ليس أي شخص يستطيع التبرع لمريض آخر مباشرة هكذا، إن أن التبرع له شروط يجب أن تتوافر في المتعافي، ومن هذه الشروط كون المتعافي عمره بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون خالي من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وأن يمر 14 يومًا على تعافي المصاب من آخر مسحة سلبية إلى جانب عدم ظهور أعراض أخرى.

وبعد أن يتبرع تقاس الأجسام المضادة في البلازما وتخضع للاختبار حتى يتم التأكد من اختبار جدواها وصلاحيتها للنقل إلى مريض آخر، وكذلك المريض الذي سوف يحصل على البلازما ليس أي مريض بفيروس كورونا، بل حالات معينة ولها شروط معينة، حتى لا تتم العملية بشكل عشوائي.

وعن شروط التبرع فإنه يتم من خلال بنك الدم المركزي، وأخذ البلازما عن طريق وزارة الصحة، لعدم ضمان نتيجتها وغير مسؤولين عنها في المراكز الأخرى غير المعتمدة بوزارة الصحة، والمريض تكون حالته متقدمة غير عدد من الأمور الطبية المحددة من قبل الطبيب المختص وكذلك اللجنة العلمية في العلاج.

وأكدت العسال أن العزل المنزلي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على مستشفيات العزل، وتوفرت أماكن بشكل نسبي.