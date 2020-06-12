الصحة تشدد على عدم تحصيل رسوم مالية من المواطنين مقابل خدمات كورونا

أرسلت الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان خطاباً رسمياً إلى جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وشددت فيه على عدم تحصيل أي رسوم مالية على الإطلاق من كافة المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات فيروس كورونا المستجد.

وقام بإعداد ذلك الخطاب الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بناءً على التعليمات القادمة له من جانب وزارة الصحة والسكان، نظراً إلى الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية إضافة إلى عدم قدرة بعض المواطنين على الاستفادة من خدمات الفيروس المستجد مثل الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة اللازمة أو حتى الحصول على الأدوية بمقابل مادي.

وإليكم الآن نص الخطاب الرسمي الذي أرسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها:

تحية طيبة وبعد، نظراً لما تمر به الدولة من ظروف مواجهة تلك الجائحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناءً على تعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واهتمام الهيئة العامة للتأمين الصحي بدورها كقطاع طبي مهم بتوجيه طاقاتها وإمكانياتها بتخصيص مستشفيات تابعة للهيئة للعزل أو الفرز.

فإن الهيئة ومن أجل الصالح العام للدولة ومواطنيها تقرر التنبيه بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوص طبية “أشعة وتحاليل” من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفياتنا التي تقدم خدمة العزل أو الفرز، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

ومن المؤكد أن هذه الخطوة من جانب وزارة الصحة والسكان تعتبر في غاية الأهمية في المرحلة الحالية، نظراً إلى عدم رغبة عدد كبير من المواطنين في إجراء تحاليل فيروس كورونا أو حتى إجراء الكشف الظاهري في المستشفيات بسبب الرسوم المالية التي يتم تحصيلها مقابل هذه الخدمات، حتى وإن كانت هذه الرسوم رمزية ولا تقارن مثلاً برسوم المستشفيات الخاصة.

وتحاول وزارة الصحة والسكان أن تقضى على جميع العوائق التي تواجه المواطن المصري، حتى يكون الأخير قادراً على التعرف إذا كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد أم لا، مما سوف يساهم بدوره في الحد من انتشار الوباء في الفترة القادمة.