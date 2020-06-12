رداً على موقف إثيوبيا .. إصرار من مصر والسودان على التوصل لاتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة

يبدو أن الجدل سوف يظل قائماً بشدة بشأن ملف سد النهضة خلال المرحلة القادمة بين الأطراف المعنية مصر والسودان وخاصة إثيوبيا، حيث تسببت الأخيرة في تعطيل ملف المفاوضات في أكثر من مناسبة بسبب رغبتها في تشغيل وملء السد في الموعد والطريقة المناسبة لها بغض النظر عن رأي بقية الأطراف.

وشهد موقف حكومة دولة إثيوبيا يوم أمس الخميس على هامش اجتماع وزراء الري في الدول الثلاثة تطوراً جديداً لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، حيث قدم وزير الري الإثيوبي ورقة إلى نظرائه في مصر والسودان تتألف من 13 مادة جديدة بدون أن تشمل أي مادة تم الاتفاق عليها تماماً في جميع الاجتماعات السابقة.

وهو ما يعني أن المفاوضات قد عادت مرة أخرى إلى نقطة الصفر من جديد بسبب هذه الورقة التي قدمتها إثيوبيا، علماً بأن مصر قد اعترضت مباشرة مثلها مثل السودان على موقف الحكومة الإثيوبية، نظراً لأن هذه المواد الجديدة تلغي كل ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية راعية لها إضافة إلى البنك الدولي.

وتبدو مطالب مصر والسودان عادلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يرغب كلاهما في تحقيق إثيوبيا الأهداف التنموية التي تسعى لها من وراء بناء سد النهضة، ولكن في الوقت ذاته لا ترغب أي من البلدين في التعدي على حقوق كلاهما المائية في نهر النيل.

ومن المؤكد أن موقف إثيوبيا الجديد لن يخدم أحد في نهاية المطاف، وخاصة بعدما هددت السودان بإمكانية اللجوء إلى الحل العسكري إن لزم الأمر، حيث ناشدت وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن بضرورة التدخل قبل فوات الآوان حتى يظل السلام قائماً مع إثيوبيا.

يُذكر أن الفترة الماضية كانت حدود السودان وإثيوبيا قد شهدت بعض التوترات العسكرية بين البلدين، على أمل أن يتدخل العقلاء مرة أخرى في المرحلة القادمة من أجل تفادي حدوث حرب عسكرية بين الأطراف المعنية، وهو الأمر الذي قد يحدث إن استمرت إثيوبيا في المراوغة ثم قامت بتشغيل سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان.