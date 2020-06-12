الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 12 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين يتخطى 41 ألف

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث استمر الارتفاع في أعداد المصابين والوفيات مثلما كان الوضع في الآونة الأخيرة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في مصر قد وصل إلى 41303 حالة، بعدما تم رصد اليوم الجمعة 1577 حالة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين قد تم تطبيق عليها بروتوكول علاج فيروس كورونا، من خلال نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، إضافة إلى نقل الحالات التي ظهرت عليها أعراض المرض إلى نزل الشباب، كما تم فرض العزل المنزلي على الحالات التي تعاني من أعراض بسيطة أو التي لم يظهر عليها أعراض مطلقاً.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الجمعة قد شهد خروج 417 حالة جديدة من مستشفيات العزل ونزل الشباب بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين في مصر إلى 11108 حالة، وذلك من أصل 12493 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أيضاً أن جميع المتعافين قد تلقوا الرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات بشكل مجاني بدون تحمل أي رسوم أو أعباء مالية بأي حال من الأحوال، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الجمعة قد شهد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة في مصر، وبالتالي وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1422 حالة وفاة من كافة الفئات العمرية ولكن بالأخص من أصحاب الأمراض المزمنة إضافة إلى كبار السن بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم.

وشدد أيضاً على أن جميع المواطنين بصفة عامة مطالبين بالالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، نظراً إلى قدرة العدوى على الانتقال بشكل سريع للغاية بين الناس، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعتبر حالياً بمثابة السلاح الوحيد القادر على الوقوف في وجه ذلك الوباء.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن محافظة البحر الأحمر تعتبر هي أقل محافظة بمصر سجلت إصابات بفيروس كورونا حتى الآن مثلها مثل محافظتي مرسى مطروح وجنوب سيناء، فيما تعتبر العاصمة القاهرة هي الأكثر تسجيلاً للإصابات مقارنة بكل المحافظات الأخرى ومن ثم تليها مباشرة محافظة الجيزة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 12 يونيو 2020: