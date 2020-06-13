8 إجراءات جديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال مصدر في وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، إنه في إطار بدء الوزارة صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد البالغ قدرها 500 جنيه، من يوم 21 – 25 يونيو الجاري، فإن الوزارة قررت بعض الإجراءات الجديدة للتسهيل على العمال المستحقين وحافظًا على سلامة الجميع.

واستعرض المصدر، الإجراءات الجديدة كالتالي:

1- صرف المنحة لعدد 260 ألف عامل مستحق يوميًّا.

2- الصرف من ماكينات الصراف الآلي بموجب الكارت ATM ، الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى.

3- التأكد من وصول رسالة نصية على هاتف المستحق.

4- تقسيم المستفيدين على شرائح يومية، لمنع التزاحم على الصراف الآلي.

5- وزارة الاتصالات سترسل رسالة نصية إلى كل مستحق على هاتفه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة.

6- ماكينات الصراف ستكون جاهزة من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

7- إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف دون التوجه إلى ماكينة محددة، ودون خصم عمولات.

8- المستحقين للمنحة في المرحلة الثانية يبلغ عددهم مليونًا و600 ألف و216 عاملًا، يصرفون أكثر من 800 مليون جنيه.

يشار إلى أن موعد الصرف خلال الفترة من 21 – 25 يونيو الجاري، هو مدة مناسبة؛ بحسب المصدر، خصوصًا أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى “للعمالة غير المنتظمة”، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف، حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.