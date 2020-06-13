تعافي 32 حالة من فيروس كورونا ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، تعافي 32 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 19 حالة كانت معزولة في مستشفى التأمين الصحي، و 8 حالات في مستشفي الصدر، و5 حالات في مستشفى الواسطى المركزي، وتم خروجهم جميعا من العزل الصحي، بعد التأكد من تمام شفاءهم من الإصابة بالفيروس وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل مديرية الصحة في بني سويف جهودها، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة للمرور اليومي على جميع المستشفيات المشاركة في مواجهة الوباء، ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين في المستشفيات من الفريق الطبي، والأدوية ومستلزمات الوقاية والعلاج اللازمة.