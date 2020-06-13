“الأرصاد”: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على بعض المحافظات غدا

“الأرصاد”: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على بعض المحافظات غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأحد، تميل للحرارة نهارا على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، فيما يكون الجو لطيف ليلا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا.

وكشفت الهيئة في بيان لها، أن الطقس على السواحل الشمالية سيكون لطيف خلال ساعات النهار، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط في أقصى الغرب، بينما يبقي الطقس حارا على جنوب سيناء يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون نشطة، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر.

أما على محافظات الصعيد، فقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يبقى ما بين مائل للحرارة إلى شديد الحرارة على الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وقالت الهيئة إن شمال البلاد سيتأثر، اليوم السبت، حتى شمال الصعيد، بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي، حيث تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فهي كالتالي:

على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 23

السواحل الشمالية 28 21

جنوب سيناء 37 27

سلاسل جبال البحر الأحمر 37 27

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد 44 28