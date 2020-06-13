استشاري تصنيع أدوية يكشف عن قدرة مصر على تصنيع علاج لكورونا

كشف نائب رئيس جامعة النهضة، واستشاري تصنيع أدوية العلاج الجيني في لندن، ياسر الشربيني، عن إمكانية تواجد تكنولوجيا صناعة لقاح لعلاج فيروس كورونا في مصر.

وقال الشربيني، في تصريحات لبرنامج “مصر تستطيع”، عبر شاشة “DMC”، إن الأمر ليس بهذه السهولة، متسائلا “هل عندي بنية تحتية لتصنيعه؟ ده مسار طويل جدًا، ويتكلف مليارات، مثلًا العلاج الجيني للوكيميا في أكسفورد، سعره حوالي 500 ألف جنيه إسترليني”.

وأضاف: أن مصر تستطيع نقدر، ويمكن أن تبدأ بأشياء بسيطة، يمكن أن نشتغل على المثائل أو الأدوية الجينية، يمكن أن نبدأ في تصنيعها وتنفيذ التكنولوجيا الخاصة بها”.

وقال استشاري تصنيع أدوية العلاج الجيني في لندن، إنهم بدءوا “كلينيكال ترايال” على فيروس كورونا مع جامعة المنصورة، وأنه يحاولون إدخال فكرة البحث العلمي.