بعد كورونا.. مصر تتجه لإلزام المحال التجارية بغلق أبوابها في توقيتات محددة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الحكومة تتجه لإلزام المحال التجارية بغلق أبوابها في توقيتات محددة يوميًا، حتى بعد انتهاء أزمة تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية ومختلف الجهات المعنية أعدت دراسة خاصة بهذا الأمر.

وقال سعد في تصريحات تليفزيونية، أن هناك دراسة في هذا الأمر تعمل عليها وزارتي التنمية المحلية والداخلية وكل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة بشكل كبير على تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تلك المواعيد ستكون مختلفة من محافظة إلى أخرى، كما ستختلف التوقيتات في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف.

وتابع: “بالطبع ستختلف هذه المواعيد من محافظة لأخرى.. لن نعامل جنوب سيناء مثل معاملة الشرقية والغربية.. سيكون هناك اختلاف في التطبيق بين المحافظات، لكن المبدأ موجود وهو تحديد موعد كل ليلة لإغلاق المحال التجارية والمواعيد ستختلف من الصيف إلى الشتاء، وذلك سيحدث في مصر للمرة الأولى في تاريخها.

كان مجلس الوزراء قرر مد فترة عمل المحال التجارية إلى السادسة مساءً بدلًا من الخامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعن مشاهد الزحام أمام الصيدليات للحصول على الأدوية التي تساعد في علاج كورونا، ما أدى لنقص تلك الأدوية في الصيدليات، أقر سعد بوجود نقص لتلك الأدوية في الصيدليات، مشددا على توافرها بشكل كامل لدى وزارة الصحة، وأنه سيتم إتاحتها لكل ما يتم اكتشافه من حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعن أسباب خفض ساعات حظر التجوال لتنتهي 4 فجرًا بدلًا من الساعة 5، قال نادر سعد: سبب خفض ساعات حظر التجوال لتنتهي في الرابعة فجرا، بسبب مناشدات من الموظفين لدى القطاع الحكومي والخاص العاملين في أماكن تبعد عن منازلهم بشكل يستدعي نزولهم مبكرا، والسبب الآخر أن المزارعين حاليا في موسم جني الفاكهة والخضراوات، والحصاد وجني المحصول يحتاج للبدء في وقت مبكر جدا.

وعن عودة عمل مطار القاهرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه بدءًا من أول شهر يوليو المقبل، ولكن بشكل تدريجي، موضحًا أن رحلات طيران لن تكون مع مختلف دول العالم، وإنما يتوقف الأمر على البلدان التي ستسمح بعودة الطيران.